Festival Interfolk – Spectacle de l’ensemble folklorique Chemlon – Humenné (Slovaquie) Bibliothèque municipale Costaros

Festival Interfolk – Spectacle de l’ensemble folklorique Chemlon – Humenné (Slovaquie) Dimanche 27 juillet, 15h30 Bibliothèque municipale Haute-Loire

Début : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T17:00:00

Fin : 2025-07-27T15:30:00 – 2025-07-27T17:00:00

Bibliothèque municipale Mairie 43490 Costaros Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471079486 https://www.ccpcp.fr/culture/les-bibliotheques/costaros/

Été culturel

©jorge_communication @festival-interfolk