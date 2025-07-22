Festival Interfolk – Spectacle du Ballet national de la Havane (Cuba) Araules Araules

Festival Interfolk – Spectacle du Ballet national de la Havane (Cuba) Araules Araules mardi 22 juillet 2025.

Festival Interfolk – Spectacle du Ballet national de la Havane (Cuba) Mardi 22 juillet, 20h30 Araules Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-22T20:30:00 – 2025-07-22T22:00:00

Fin : 2025-07-22T20:30:00 – 2025-07-22T22:00:00

Araules 43200 Araules Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Été culturel

©jorge_communication @festival-interfolk