Festival Interfolk – Spectacle interactif par le ballet national Ak Maral (Kirghizistan) Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Début : 2025-07-24T14:30:00 – 2025-07-24T16:00:00

Spectacle interactif pour les jeunes des centres de loisirs et les personnes en situation de handicap au Puy en Velay par le ballet national Ak Maral (Kirghizistan)

Salle Jeanne d’Arc avenue de la cathédrale 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Été culturel

©jorge_communication @festival-interfolk