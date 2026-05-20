Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir Salles-Courbatiès
Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir Salles-Courbatiès vendredi 10 juillet 2026.
Salles-Courbatiès
Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir
Claunhac Salles-Courbatiès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Chorale Danoise.
.
Claunhac Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 4 94 78 63 84 contact@choral-events.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danish choir.
L’événement Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)