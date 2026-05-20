Salles-Courbatiès

Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir

Claunhac Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Chorale Danoise.

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Claunhac Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 4 94 78 63 84 contact@choral-events.com

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English :

Danish choir.

L’événement Festival international choral en Aveyron Soroe academy’s girls choir Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)