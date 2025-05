Festival International d’Accordéon – Albas, 6 juin 2025 07:00, Albas.

Lot

Festival International d’Accordéon Le Bourg Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Avec le Festival International d’Accordéon qui aura lieu le week-end de pentecôte à Albas, l’association Triple A présente une offre culturelle unique dans le Lot.

Après le succès remarquable de la deuxième édition du Festival International

d’Accordéon à Albas en 2024, l’association Triple A Accordéon et Art à Albas se

lance de nouveau dans l’aventure. La troisième édition aura également lieu le weekend

de Pentecôte, toujours sous le parrainage de Thierry Roques, enfant du Lot.

Du 6 au 8 juin 2025, le festival explorera les influences de la culture occitane et ses

interactions avec des ballets du monde, proposant une immersion dans des rythmes

variés des musiques actuelles. L’accordéon sera placé à la croisée des arts, conviant la

danse, le cinéma, l’artisanat et les facteurs d’instruments.

L’invitée d’honneur de cette édition est Domi Emorine, musicienne et compositrice

incontournable du monde de l’accordéon, lauréate des plus grands prix internationaux consacrés à cet instrument. Domi Emorine est une musicienne d’exception investie dans tous les styles, du musette à la musique classique, du rock au répertoire swing.

Également sur scène Le groupe La Corde Raide avec Olivine Vela, le duo La

Mercerie (Emilie Cadiou et Antoine Erratoberea), Xavier et Michael Vidal, le Trio Sabal, Virgil Goller et son accordéon parlant, et Thierry Roques, parrain du festival.

Les visiteurs pourront profiter à chaque moment du festival de concerts et d’autres

animations la plupart gratuit organisées dans différents points du village. Lors de l’édition 2025, le festival s’est donné pour objectif de favoriser la visibilité des talents féminins et de poursuivre la formation professionnalisante de la masterclass, animée par Thierry Roques et Domi Emorine.

Aussi au programme des soufflets ouverts, un tournoi de pétanque accordéon,

Accordéon kids , un jardin musical autour de l’accordéon pour enfants dès 6 ans,

un marché artisanal et Accordéon en folie , une exposition de photos des Accord

Hédonistes de Toulouse.

Vendredi 6 juin:

11h00 13h00: masterclass avec Thiery Roques, salle de la mairie.

15h00 17h00: masterclass avec Domi Emorine et la participation d’Olivine Vela, salle de la mairie.

18h30: ouverture du festival avec apéro, animée par des musiciens du coin, parvis de la mairie.

19h30: soufflets ouverts à tous les accordéonistes. Scène ouverte, parvis de la mairie.

20h30: concert La Corde Raide à la Guinguette d’Albas.

Samedi 7 juin:

10h00 13h00: masterclass avec Thiery Roques, salle de la mairie.

14h00 16h00: masterclass avec Domi Emorine, salle de la mairie.

14h00: soufflets ouverts à tous les accordéonistes. Scène ouverte, place de la Dîme.

14h00 19h00: marché artisanal, place de la Dîme.

16h00: initiation à l’accordéon avec Antoine Errotaberea (l’Accordéonerie), salle voûtée.

17h00: concert « la Mercerie ». Emilie Cadiou et Antoine Errotaberea en duo, salle voûtée.

18h30: apéro et initiation à la danse occitane, avec Xavier Vidal, Thierry Roques et la Topina Musicala de Toulouse, place de la Dîme.

19h30: repas et soufflets ouverts à tous les accordéonistes. Scène ouverte, place de la Dîme.

21h00: soirée dansante avec Domi Emorine, Xavier et Michael Vidal, Thierry Roques, place de la Dîme.

Dimanche 8 juin:

10h00 13h00: masterclass avec Domi Emorine, salle de la mairie.

14h00: accordéonistade proposée par les Accords Hédonistes (collectif Toulouse), place de la Dîme.

15h00 16h00: masterclass avec Thierry Roques et la participation de Virgile Goller, salle de la mairie.

15h30: accordéon kids. Jardin musical autour de l’accordéon, pour les enfants à partir de 6 ans, place de la Dîme.

15h30: pétanque accordéon avec DJ Pushit, boulodrome d’Albas.

16h30: ciné-concert. Courts métrages muets accompagnés par Virgile Goller.

20h00: concert de clôture avec les élèves de la masterclass (restitution), avec la participation de Domi Emorine, Emilie Cadiou, Virgile Goller et Thierry Roques, église d’Albas. .

Le Bourg

Albas 46140 Lot Occitanie triplea.albas@gmail.com

English :

With the Festival International d’Accordéon taking place over the Pentecost weekend in Albas, the Triple A association is presenting a unique cultural offering in the Lot.

After the remarkable success of the second edition of the Festival International

d?Accordéon à Albas in 2024, the Triple A association ? Accordion and Art in Albas?

is embarking on a new adventure. The third edition will also take place

under the patronage of Thierry Roques, a native of the Lot.

From June 6 to 8, 2025, the festival will explore the influences of Occitan culture

with ballets from around the world, offering an immersion in the varied rhythms

rhythms of contemporary music. The accordion will be placed at the crossroads of the arts, inviting dance

dance, cinema, crafts and instrument makers.

This year?s guest of honor is Domi Emorine, a musician and composer

composer and winner of the most prestigious international accordion awards. Domi Emorine is a musician of exceptional talent, involved in all styles, from musette to classical music, from rock to swing.

Also on stage: the group « La Corde Raide » with Olivine Vela, the duo « La

Mercerie » duo (Emilie Cadiou and Antoine Erratoberea), Xavier and Michael Vidal, the Sabal Trio, Virgil Goller and his talking accordion, and festival godfather Thierry Roques.

Visitors to the festival will be able to enjoy concerts and other

and other events most of them free of charge organized in various parts of the village. For the 2025 edition, the festival has set itself the goal of promoting the visibility of female talent and continuing the professional training of the masterclass, led by Thierry Roques and Domi Emorine.

Also on the program: open bellows and an accordion pétanque tournament,

« Accordéon kids », a musical garden around the accordion for children aged 6 and over,

a craft market and « Accordéon en folie », a photo exhibition by the Accord

Hédonistes de Toulouse.

German :

Mit dem Internationalen Akkordeonfestival, das am Pfingstwochenende in Albas stattfindet, präsentiert der Verein Triple A ein einzigartiges Kulturangebot im Departement Lot.

Nach dem bemerkenswerten Erfolg der zweiten Ausgabe des Internationalen Festivals

d’Accordéon à Albas im Jahr 2024 wird der Verein Triple A ? Akkordeon und Kunst in Albas?

erneut in das Abenteuer ein. Die dritte Ausgabe wird ebenfalls am Wochenende stattfinden

am Pfingstwochenende stattfinden, wieder unter der Schirmherrschaft von Thierry Roques, einem Kind aus dem Lot.

Vom 6. bis 8. Juni 2025 wird das Festival die Einflüsse der okzitanischen Kultur und ihre

wechselwirkungen mit Balletten aus aller Welt und bietet ein Eintauchen in die Rhythmen

abwechslungsreiche Musik der Gegenwart. Das Akkordeon wird an der Schnittstelle zwischen den Künsten platziert und lädt ein zu

das Akkordeon wird sich mit Tanz, Film, Kunsthandwerk und Instrumentenbauern beschäftigen.

Der Ehrengast der diesjährigen Ausgabe ist Domi Emorine, Musikerin und Komponistin

die aus der Welt des Akkordeons nicht wegzudenken ist und die mit den größten internationalen Preisen für dieses Instrument ausgezeichnet wurde. Domi Emorine ist eine Ausnahmemusikerin, die sich in allen Stilrichtungen engagiert, von Musette bis Klassik, von Rock bis Swing.

Ebenfalls auf der Bühne: Die Gruppe « La Corde Raide » mit Olivine Vela, das Duo « La Lace » mit Olivine

Mercerie » (Emilie Cadiou und Antoine Erratoberea), Xavier und Michael Vidal, das Trio Sabal, Virgil Goller mit seinem sprechenden Akkordeon und Thierry Roques, der Schirmherr des Festivals.

Die Besucher können sich zu jeder Zeit des Festivals auf Konzerte und andere

die meisten Veranstaltungen sind kostenlos und werden an verschiedenen Orten im Dorf organisiert. Für die Ausgabe 2025 hat sich das Festival zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit weiblicher Talente zu fördern und die von Thierry Roques und Domi Emorine geleitete Masterclass fortzusetzen, die eine professionelle Ausbildung ermöglicht.

Außerdem auf dem Programm: offene Blasebälge, ein Akkordeon-Pétanque-Turnier,

« Akkordeon Kids », ein musikalischer Garten rund um das Akkordeon für Kinder ab 6 Jahren,

ein Kunsthandwerkermarkt und « Accordéon en folie », eine Fotoausstellung der Accord

Hedonisten aus Toulouse.

Italiano :

Con il Festival Internazionale della Fisarmonica che si svolgerà nel fine settimana di Pentecoste ad Albas, l’associazione Triple A presenta un’offerta culturale unica nel lotto.

Dopo il notevole successo della seconda edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica di Albas nel 2024, l’associazione Triple A presenta un’offerta culturale unica nel Lot

d’Accordéon à Albas nel 2024, l’associazione Triple A ? Fisarmonica e Arte in Albas?

si lancia in una nuova avventura. Anche la terza edizione si svolgerà il fine settimana di Pentecoste

sotto il patrocinio di Thierry Roques, originario del Lot.

Dal 6 all’8 giugno 2025, il festival esplorerà le influenze della cultura occitana e la sua interazione con i balletti di tutto il mondo

con i balletti di tutto il mondo, offrendo un’immersione nei variegati ritmi della musica contemporanea

ritmi della musica contemporanea. La fisarmonica sarà al crocevia delle arti, invitando la danza

danza, cinema, artigianato e costruttori di strumenti.

L’ospite d’onore della manifestazione di quest’anno è Domi Emorine, musicista e compositore

compositore e vincitore dei più prestigiosi premi internazionali di fisarmonica. Domi Emorine è un musicista eccezionale che suona una vasta gamma di stili, dalla musette alla classica, dal rock allo swing.

Sul palco anche il gruppo « La Corde Raide » con Olivine Vela, il duo « La Mercerie » (Emilie Cadi) e il gruppo « La Corde Raide » con Olivine Vela

La Mercerie » (Emilie Cadiou e Antoine Erratoberea), Xavier e Michael Vidal, il Trio Sabal, Virgil Goller e la sua fisarmonica parlante e il patron del festival Thierry Roques.

I visitatori del festival potranno assistere a concerti e altri intrattenimenti in qualsiasi momento

organizzati in diverse zone del villaggio. Per l’edizione 2025, il festival si è posto l’obiettivo di promuovere la visibilità dei talenti femminili e di continuare la formazione professionale della masterclass, guidata da Thierry Roques e Domi Emorine.

In programma anche soffietti aperti e un torneo di pétanque di fisarmonica,

« Accordéon kids », un giardino musicale basato sulla fisarmonica per bambini dai 6 anni in su,

un mercatino dell’artigianato e « Accordéon en folie », una mostra fotografica dell’Accord

Hédonistes de Toulouse.

Espanol :

Con la celebración del Festival Internacional del Acordeón durante el fin de semana de Pentecostés en Albas, la asociación Triple A presenta una oferta cultural única en el Lot.

Tras el notable éxito de la segunda edición del Festival Internacional

d’Accordéon à Albas en 2024, la asociación Triple A ? Acordeón y Arte en Albas?

se embarca en una nueva aventura. La tercera edición también tendrá lugar el fin de semana de Pentecostés

bajo el patrocinio de Thierry Roques, natural del Lot.

Del 6 al 8 de junio de 2025, el festival explorará las influencias de la cultura occitana y su interacción con ballets de todo el mundo

con ballets de todo el mundo, ofreciendo una inmersión en los variados ritmos de la actualidad

ritmos de la música contemporánea. El acordeón estará en la encrucijada de las artes, invitando a la danza

a la danza, el cine, la artesanía y los fabricantes de instrumentos.

El invitado de honor de este año es Domi Emorine, músico y compositor

compositor y ganador de los más prestigiosos premios internacionales de acordeón. Domi Emorine es un músico excepcional que toca una amplia gama de estilos, desde la musette a la clásica, pasando por el rock o el swing.

También en el escenario: el grupo « La Corde Raide » con Olivine Vela, el dúo « La Mercerie » (Emilie Cadi), y el grupo

Dúo « La Mercerie » (Emilie Cadiou y Antoine Erratoberea), Xavier y Michael Vidal, el Trío Sabal, Virgil Goller y su acordeón parlante, y el mecenas del festival Thierry Roques.

Los visitantes del festival podrán disfrutar en todo momento de conciertos y otros entretenimientos

organizados en distintos lugares del pueblo. Para la edición de 2025, el festival se ha fijado el objetivo de promover la visibilidad del talento femenino y continuar la formación profesional de la masterclass, dirigida por Thierry Roques y Domi Emorine.

También en el programa: fuelle abierto y un torneo de petanca con acordeón,

« Accordéon kids », un jardín musical en torno al acordeón para niños a partir de 6 años,

un mercado de artesanía y « Accordéon en folie », una exposición fotográfica de los Accord

Hédonistes de Toulouse.

L’événement Festival International d’Accordéon Albas a été mis à jour le 2025-05-09 par OT CVL Vignoble