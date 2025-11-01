Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle

Festival International d'Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître

Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle samedi 1 novembre 2025.

Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-01

24 octobre au 1ᵉʳ décembre expositions photos, Place de la cathédrale Présentation des 22 bâches de l’exposition Prestige Nature « Montier-en-Der 2024 » de la fédération Photographique de France samedi 1ᵉʳ novembre (animations) Salle Latreille 11 h /12 h 30 vernissage des expositions du concours photo et de nos invités d’honneur Dan Courtice et Kathie Arresteilles 15 h Conférence de Dan Courtine, Antoine Billet et Kathie Arresteilles 1ᵉʳ au 16 novembre Expositions photos RDC salle Latreille (de 13 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 10 à 18 h30 le week-end et jour férié) Musée du cloître (de 13 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 18 h le week-end et jour férié) –   .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 52 14  idominique6@sfr.fr

English : Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

German :

Italiano :

Espanol : Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

L’événement Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze