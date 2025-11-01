Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle

Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle samedi 1 novembre 2025.

Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-01

24 octobre au 1ᵉʳ décembre expositions photos, Place de la cathédrale Présentation des 22 bâches de l’exposition Prestige Nature « Montier-en-Der 2024 » de la fédération Photographique de France samedi 1ᵉʳ novembre (animations) Salle Latreille 11 h /12 h 30 vernissage des expositions du concours photo et de nos invités d’honneur Dan Courtice et Kathie Arresteilles 15 h Conférence de Dan Courtine, Antoine Billet et Kathie Arresteilles 1ᵉʳ au 16 novembre Expositions photos RDC salle Latreille (de 13 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 10 à 18 h30 le week-end et jour férié) Musée du cloître (de 13 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 18 h le week-end et jour férié) – .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 52 14 idominique6@sfr.fr

English : Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

German :

Italiano :

Espanol : Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions

L’événement Festival International d’Art Photographique De la Salle Latreille au Musée du Cloître, en passant par la Place de la Cathédrale, 3 lieux d’expositions Tulle a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze