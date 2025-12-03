Festival International d’Autrans Montagne, Cinéma et Culture Centre Culturel Européen de la Montagne Autrans-Méaudre en Vercors

Festival International d’Autrans Montagne, Cinéma et Culture

Centre Culturel Européen de la Montagne Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-07

Le Festival International d’Autrans, Montagne, Cinéma et Culture revient pour sa 42ème édition et vous propose encore cette année une programmation étonnante, enrichissante, parfois déroutante mais toujours envoutante.

Centre Culturel Européen de la Montagne Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 77 80 info@festival-autrans.com

English :

The Festival International d’Autrans, Montagne, Cinéma et Culture is back for its 42nd edition, and once again this year offers a program that is astonishing, enriching, sometimes bewildering but always captivating.

German :

Das Internationale Festival von Autrans, Berge, Kino und Kultur kehrt zu seiner 42. Ausgabe zurück und bietet Ihnen auch dieses Jahr wieder ein erstaunliches, bereicherndes, manchmal verwirrendes, aber immer bezauberndes Programm.

Italiano :

Il Festival International d’Autrans, Montagne, Cinéma et Culture torna per la sua 42ª edizione e anche quest’anno propone un programma sorprendente, arricchente, a volte confuso ma sempre affascinante.

Espanol :

El Festival International d’Autrans, Montagne, Cinéma et Culture llega a su 42ª edición con un programa sorprendente, enriquecedor, a veces confuso, pero siempre fascinante.

L'événement Festival International d'Autrans Montagne, Cinéma et Culture Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2025-09-30