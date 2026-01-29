Festival international de Boogie-Woogie à Laroquebrou Laroquebrou
Festival international de Boogie-Woogie à Laroquebrou mercredi 5 août 2026.
Festival international de Boogie-Woogie à Laroquebrou
Laroquebrou Cantal
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-09
Le plus grand festival de boogie-woogie au monde 5 jours de fête non-stop !
La programmation de cette 25e édition est disponible sur le nouveau site internet.
Laroquebrou 15150 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 46 94 82 boogielaroquebrou15@gmail.com
English : Laroquebrou Boogie-Woogie Festival
The world’s biggest boogie-woogie festival: 5 days of non-stop fun!
The programme for this 25th edition is available on the new website.
