Festival international de Boogie-Woogie à Laroquebrou

Laroquebrou Cantal

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-09

Le plus grand festival de boogie-woogie au monde 5 jours de fête non-stop !

La programmation de cette 25e édition est disponible sur le nouveau site internet.

Laroquebrou 15150 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 46 94 82 boogielaroquebrou15@gmail.com

English : Laroquebrou Boogie-Woogie Festival

The world’s biggest boogie-woogie festival: 5 days of non-stop fun!

The programme for this 25th edition is available on the new website.

