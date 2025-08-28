Festival International de Bridge Rue de Bonneville Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-31

2025-08-28

Le Bridge Club Malouin (BCM) organise cette année son 9ème Festival International de bridge, sur 3 jours.

Plus de 25 000 € de prix, dont une partie en espèces.

Tournois arbitrés par Thierry Lenglet et Jean-Louis Guillot. .

