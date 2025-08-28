Festival International de Bridge Rue de Bonneville Saint-Malo
Festival International de Bridge Rue de Bonneville Saint-Malo jeudi 28 août 2025.
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-31
2025-08-28
Le Bridge Club Malouin (BCM) organise cette année son 9ème Festival International de bridge, sur 3 jours.
Plus de 25 000 € de prix, dont une partie en espèces.
Tournois arbitrés par Thierry Lenglet et Jean-Louis Guillot. .
Rue de Bonneville Paramé
Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 83 22
English : Festival International de Bridge
