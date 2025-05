Festival International de Commedia dell’arte de Nice 10ème édition – Nice, 10 juin 2025 07:00, Nice.

Depuis 2014, La Semeuse organise un événement désormais incontournable le Festival International de Commedia dell’arte. Pour sa dixième édition, le festival invite petits et grands à plonger dans l’univers fascinant de cet art théâtrale italien.

English : Festival International de Commedia dell’arte de Nice 10ème édition

Since 2014, La Semeuse has been organizing a now unmissable event: the International Commedia dell’arte Festival. For its tenth edition, the festival invites young and old alike to immerse themselves in the fascinating world of this Italian theatrical art.

German : Festival International de Commedia dell’arte de Nice 10ème édition

Seit 2014 organisiert La Semeuse ein mittlerweile unumgängliches Ereignis: das Internationale Festival der Commedia dell’arte. In seiner zehnten Ausgabe lädt das Festival Groß und Klein dazu ein, in die faszinierende Welt dieser italienischen Theaterkunst einzutauchen.

Italiano : Festival International de Commedia dell’arte de Nice 10ème édition

Dal 2014, La Semeuse organizza un evento ormai imperdibile: il Festival Internazionale della Commedia dell’arte. Giunto alla sua decima edizione, il festival invita grandi e piccini a immergersi nell’affascinante mondo di quest’arte teatrale italiana.

Espanol : Festival International de Commedia dell’arte de Nice 10ème édition

Desde 2014, La Semeuse organiza una cita ineludible: el Festival Internacional de la Commedia dell’arte. En su décima edición, el festival invita a jóvenes y mayores a sumergirse en el fascinante mundo de esta forma de arte teatral italiana.

