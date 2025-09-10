Festival International de danse jazz d’hiver Collectif Nest & Duo Jasper Narvaez & Nico Ricchini Kembs

Festival International de danse jazz d’hiver Collectif Nest & Duo Jasper Narvaez & Nico Ricchini Kembs samedi 21 février 2026.

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

2026-02-21

Première partie Duo Jasper Narvaez & Nico Ricchini (danseurs Cie Akram Khan)

« Of body and space »

Un retour au commencement.

Deux corps. Un espace.

L’acte de faire.

Nous rencontrons l’effort, la résistance, le temps.

Nous restons avec ce qui n’est pas encore connu.

Nous épurons, mais nous exigeons plus.

Nous écoutons. Nous insistons. Nous restons.

Rien à prouver — seulement être.

Pleinement. Honnêtement. En mouvement.

Deuxième partie Collectif Nest (Danseurs, chorégraphes issus du Ballet de l’Opéra National du Rhin)

Une carte blanche offerte aux artistes du Collectif Nest qui nous font toujours voyager avec bonheur dans leur univers si varié.

Dans le cadre du Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi) organisé avec le Centre Cynthia Jouffre .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

