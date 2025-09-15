Festival International de danse jazz d’hiver Le Tremplin Kembs

Festival International de danse jazz d’hiver Le Tremplin

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Une soirée créée pour donner de la visibilité et une représentativité aux jeunes créateurs et chorégraphes. De nombreuses compagnies de danse, jeunes ballets de formation professionnelle venus de France et d’Europe participent à ce tremplin pour présenter leur travail au public et partager leur univers avec le tout public. Nous accueillons de jeunes compagnies de danse qui viennent d’horizons différents et proposent chacune un langage bien spécifique.

Une soirée prolixe et variée, une soirée pour tous.

Avec les danseuses de Laure Demoliere (Paris), Pera School of Performing Arts (Chypre), le jeune Ballet de Serap Yilmaz Rigault (Colmar), La Cie Pourquoi pas (Mulhouse Rixheim), Yann Louvrier Saint Mary et Paul Clerget (CNSMD Lyon), Jeune Ballet Calabash (Lyon)….

Dans le cadre du Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi) organisé avec le Centre Cynthia Jouffre .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

