Festival international de doudouk #8 Théâtre de la ville Valence

Festival international de doudouk #8

Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 20:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Devenu un évènement incontournable du territoire, le Festival international de Doudouk propose une découverte du riche patrimoine musical arménien.

.

Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The International Doudouk Festival has become one of the region’s must-see events, offering an opportunity to discover Armenia’s rich musical heritage.

L’événement Festival international de doudouk #8 Valence a été mis à jour le 2026-01-23 par Valence Romans Tourisme