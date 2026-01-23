Festival international de doudouk #8 Théâtre de la ville Valence
Festival international de doudouk #8 Théâtre de la ville Valence samedi 21 février 2026.
Festival international de doudouk #8
Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21 20:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Devenu un évènement incontournable du territoire, le Festival international de Doudouk propose une découverte du riche patrimoine musical arménien.
.
Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The International Doudouk Festival has become one of the region’s must-see events, offering an opportunity to discover Armenia’s rich musical heritage.
L’événement Festival international de doudouk #8 Valence a été mis à jour le 2026-01-23 par Valence Romans Tourisme