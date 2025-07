FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES Malvezie

LE VILLAGE Malvezie Haute-Garonne

Début : 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-03 23:30:00

2025-08-03

4ème édition du Festival, sur la thématique du monde agricole et de la ruralité.

18h ciné-débat à la salle des fêtes éleveurs d’horizons, le pastoralisme à l’épreuve du temps

19h30 apéro_concert avec restauration sur place

22h projection de Promised Land de Gus Van Sant .

LE VILLAGE Malvezie 31510 Haute-Garonne Occitanie fractaleprod@gmail.com

English :

4th edition of the Festival, on the theme of agriculture and rural life.

German :

4. Ausgabe des Festivals mit dem Thema Landwirtschaft und ländliche Gebiete.

Italiano :

quarta edizione del Festival, sul tema dell’agricoltura e della vita rurale.

Espanol :

4ª edición del Festival, sobre el tema de la agricultura y la vida rural.

