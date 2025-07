Festival International de Guitare 2ème jour gratuit Place du clos Montauroux

Festival International de Guitare 2ème jour gratuit Place du clos Montauroux vendredi 8 août 2025.

Festival International de Guitare 2ème jour gratuit

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Dans le cadre du 26 ème Festival international de Guitare, pour cette deuxième soirée, un programme complet avec trois concerts

DUO TRISTAN MANOUKIAN-REMI JOUSSELME

DUO ANTONIO FORCIONE-GIORGIO SERCI

DUO QUENTIN DUJARDIN-OLIVIER KER OURIO

.

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

English :

As part of the 26th International Guitar Festival, this second evening features a full program with three concerts:

DUO TRISTAN MANOUKIAN-REMI JOUSSELME

DUO ANTONIO FORCIONE-GIORGIO SERCI

DUO QUENTIN DUJARDIN-OLIVIER KER OURIO

German :

Im Rahmen des 26. Internationalen Gitarrenfestivals gibt es an diesem zweiten Abend ein komplettes Programm mit drei Konzerten:

DUO TRISTAN MANOUKIAN-REMI JOUSSELME

DUO ANTONIO FORCIONE-GIORGIO SERCI

DUO QUENTIN DUJARDIN-OLIVIER KER OURIO

Italiano :

La seconda serata del 26° Festival Internazionale della Chitarra propone un programma completo di tre concerti:

DUO TRISTAN MANOUKIAN-REMI JOUSSELME

DUO ANTONIO FORCIONE-GIORGIO SERCI

DUO QUENTIN DUJARDIN-OLIVIER KER OURIO

Espanol :

La segunda noche del 26º Festival Internacional de Guitarra presenta un completo programa de tres conciertos:

DÚO TRISTAN MANOUKIAN-REMI JOUSSELME

DÚO ANTONIO FORCIONE-GIORGIO SERCI

DÚO QUENTIN DUJARDIN-OLIVIER KER OURIO

L’événement Festival International de Guitare 2ème jour gratuit Montauroux a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence