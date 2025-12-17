Festival international de Guitare de Vendôme à Vendôme Vendôme

Festival international de Guitare de Vendôme à Vendôme

2 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez une programmation unique et variée pour cette 29ème édition du Festival de Vendôme !

Depuis près de 28 ans, le Festival de Vendôme enchante ses visiteurs en transformant chaque printemps la ville en un véritable carrefour musical. Fondé en 1997 par le talentueux guitariste équatorien Cristóbal Pazmiño, ce festival n’est pas simplement une célébration de la guitare, mais un hommage vibrant à la musique sous toutes ses formes. Organisé par l’association vendômoise Guitares au Gré du Loir, le festival est un lieu de rencontres, d’émotions partagées, et de découverte. À l’origine centré sur la guitare, le festival a depuis élargi ses horizons pour embrasser une vaste diversité de styles et d’instruments. Du jazz à la chanson française, du swing au spectacle musical, en passant par la guitare classique, la programmation est un véritable kaléidoscope de genres. .

2 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 18 10 44 35 Festivaldevendome@gmail.com

English :

Discover a unique and varied program for this 29th edition of the Festival de Vendôme!

