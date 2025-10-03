Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry Parc des Expositions Chambéry
Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry Parc des Expositions Chambéry vendredi 3 octobre 2025.
Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry
Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
1 couple ou 1 parent + enfant.s de moins de 11 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03
Le 3ème festival de BD en France fête ses 49 ans !
Il est devenu, au fil des années, un événement incontournable dans le monde de la bande dessinée, réputé pour sa convivialité avec les auteurs et son public.
L’invité d’honneur 2025 est Florence CESTAC.
.
Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 33 95 89 chambery.bd@wanadoo.fr
English : Chambéry International Comics Festival
2nd oldest and 3rd most important Comics Festival in France, it has become over the years an major event in the world of comics, recognized for its friendliness with authors and its audience.
The 2023 Guest of Honor is Miss Prickly.
German : Internationales Comicfestival in Chambéry
Das drittgrößte Comicfestival in Frankreich feiert seinen 49. Geburtstag!
Im Laufe der Jahre ist es zu einem unumgänglichen Ereignis in der Welt der Comics geworden, das für seine Freundlichkeit gegenüber den Autoren und seinem Publikum bekannt ist.
Der Ehrengast 2025 ist Florence CESTAC.
Italiano : Festival internazionale del fumetto di Chambéry
Seconda più antica e terza più grande feria del fumetto in Francia, è diventato nel corso degli anni un maggior evento nel mondo del fumetto, riconosciuto per la sua amicizia con gli autori e il suo pubblico.
Nel 2023, l’Ospite d’Onore è Miss Prickly.
Espanol : Festival Internacional del Cómic de Chambéry
El tercer festival del cómic más importante de Francia celebra su 49º aniversario
Con el paso de los años, se ha convertido en una cita ineludible del mundo del cómic, célebre por su cordialidad tanto con los autores como con el público.
La invitada de honor de 2025 es Florence CESTAC.
L’événement Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry Chambéry a été mis à jour le 2025-08-23 par Grand Chambéry Alpes Tourisme