Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique Gaujacq
Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique Gaujacq vendredi 21 novembre 2025.
Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique
125 route de Bastennes Gaujacq Landes
Tarif : 30 – 30 – 520 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-21
Ecouter les musiques émises par les végétaux éveille en nous des émotions inoubliables. Lors de ce festival, vous pouvez participer à des conférences de scientifiques, des concerts de plantes. une soirée musicale 100% végétale. découvrir des musiciens jouant avec les plantes et mieux comprendre les plantes. .
125 route de Bastennes Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 23 00 association@plantarium.eco
English : Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique
German : Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique
Italiano :
Espanol : Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique
L’événement Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique Gaujacq a été mis à jour le 2025-09-16 par Landes Chalosse