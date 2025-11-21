Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique Gaujacq

Festival international de la musique des Plantes et symposium de la biodynamisation botanique

125 route de Bastennes Gaujacq Landes

Tarif : 30 – 30 – 520 EUR

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-26

2025-11-21

Ecouter les musiques émises par les végétaux éveille en nous des émotions inoubliables. Lors de ce festival, vous pouvez participer à des conférences de scientifiques, des concerts de plantes. une soirée musicale 100% végétale. découvrir des musiciens jouant avec les plantes et mieux comprendre les plantes. .

125 route de Bastennes Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 23 00 association@plantarium.eco

