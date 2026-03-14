Festival international de La Route Royale des orgues Tende
Festival international de La Route Royale des orgues Tende samedi 11 avril 2026.
Festival international de La Route Royale des orgues
Collégiale Notre Dame de l’Assomption Tende Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez un patrimoine à écouter exceptionnel les orgues historiques ! Suivant la Route royale reliant Nice à Turin via Tende, le festival itinérant propose une programmation de concerts et de ciné-concerts avec des musiciens internationaux…
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Collégiale Notre Dame de l’Assomption Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : The Royal Organ Road international festival
Discover an exceptional heritage to listen to : historic organs! Following the Route Royale from Nice to Turin via Tende, the itinerant festival offers a program of concerts and film-concerts with international musicians…
L’événement Festival international de La Route Royale des orgues Tende a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles