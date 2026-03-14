Festival international de La Route Royale des orgues

Collégiale Notre Dame de l’Assomption Tende Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez un patrimoine à écouter exceptionnel les orgues historiques ! Suivant la Route royale reliant Nice à Turin via Tende, le festival itinérant propose une programmation de concerts et de ciné-concerts avec des musiciens internationaux…

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Collégiale Notre Dame de l’Assomption Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : The Royal Organ Road international festival

Discover an exceptional heritage to listen to : historic organs! Following the Route Royale from Nice to Turin via Tende, the itinerant festival offers a program of concerts and film-concerts with international musicians…

L’événement Festival international de La Route Royale des orgues Tende a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles