Festival International de l’Air Base Nature François Léotard Fréjus

Festival International de l’Air Base Nature François Léotard Fréjus samedi 20 septembre 2025.

Festival International de l’Air

Base Nature François Léotard 1996 Boulevard de la mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Rendez-vous incontournable de l’automne azuréen, le Festival International de l’Air déploie son éventail de propositions au-delà des générations et des frontières.

.

Base Nature François Léotard 1996 Boulevard de la mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

English :

A not-to-be-missed event in autumn on the Côte d’Azur, the Festival International de l’Air extends its range of offerings across generations and borders.

German : Internationales Luftfestival

Das Festival International de l’Air ist ein unumgänglicher Termin im Herbst an der Côte d’Azur und entfaltet sein Angebotsspektrum über Generationen und Grenzen hinweg.

Italiano : Festival Internazionale dell’Aria

Imperdibile appuntamento autunnale in Costa Azzurra, il Festival International de l’Air estende la sua offerta al di là delle generazioni e delle frontiere.

Espanol :

El Festival Internacional de la Costa Azul es una cita ineludible del otoño en la Costa Azul.

L’événement Festival International de l’Air Fréjus a été mis à jour le 2025-01-22 par Office de tourisme de Fréjus