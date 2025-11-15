Festival International de Magie, 2e édition ! Locminé
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan
5 grands artistes talentueux aux genres bien différents des grandes illusions, des disparitions d’objets, un vice-champion du monde avec l’homme orange, un visuel circassien avec la roue Cyr… 1h30 de grand spectacle ! A 16h30 et 20h30, billetterie à l’office de tourisme de Locminé ou sur HelloAsso/DEPLY, 32€ adulte, 17€ 12 ans. .
