Festival International de Musique de Besançon « O Sacrum Convivum »

Place Nationale Charles de Gaulle Collégiale Notre-Dame, Dole

Tarif : 12 – 28 EUR

14 septembre 2025 20:00

21:15

2025-09-14

Dans le cadre du festival international de musique de Besançon qui se déroule du 12 au 27 septembre 2025, plusieurs concerts en région sont organisés comme celui proposé par l’Ensemble la Sportelle O Sacrum Convivium.

Ensemble la Sportelle ensemble vocal

Nigel Short, direction

Créé en 2017, l’Ensemble la Sportelle est l’ambassadeur de l’esprit si particulier de Rocamadour, appelé à se mettre au service du répertoire sacré. Regroupant trois compositeurs majeurs Duruflé, Poulenc et Messiaen ce concert, où l’influence du chant grégorien est prédominante, met en écho leurs œuvres magnifiques avec celles moins connues de Miškinis, Vaughan Williams et Villette. Le chef anglais Nigel Short, qui a enthousiasmé les festivaliers en 2023 et 2024, fera vivre au public une expérience hors norme, celle de la pureté du son ciselée par les grands maîtres français du XXe siècle, notamment avec la Messe en sol de Poulenc qui nous touche au cœur.

Programme

Maurice Duruflé Quatre Motets sur des thèmes grégoriens

Vytautas Miškinis Quatre Motets en mémoire de Maurice Duruflé, extraits

Francis Poulenc Messe en sol majeur

Ralph Vaughan Williams Messe en sol mineur, extraits

Antienne grégorienne O Magnum mysterium

Pierre Villette O Magnum mysterium op.53

Olivier Messiaen O Sacrum Convivium

Informations Pratique

Durée 1h15 sans entracte

Tarif(s)

De 12 € à 28 € .

Place Nationale Charles de Gaulle Collégiale Notre-Dame, Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 05 81 pdoubey@festival-besancon.com

