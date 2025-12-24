Festival International de Musique de Chambre Les Étoiles du Morvan, Château du Pommoy Roussillon-en-Morvan

Festival International de Musique de Chambre Les Étoiles du Morvan

Château du Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-09

Ce festival international de musique de chambre vous invite à vivre, pendant cinq jours, la magie de la musique classique dans le cadre idyllique du Morvan, où culture et nature se rencontrent harmonieusement.

Cinq concerts vous attendent dans différentes communes de Bourgogne. .

Château du Pommoy 10 Rue des Meillerants Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesetoilesdumorvan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival International de Musique de Chambre Les Étoiles du Morvan

L’événement Festival International de Musique de Chambre Les Étoiles du Morvan Roussillon-en-Morvan a été mis à jour le 2025-12-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)