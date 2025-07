Festival international de musique de Chambre « Lyres entre les Vignes » LEMBEYE Lembeye

Festival international de musique de Chambre « Lyres entre les Vignes » LEMBEYE Lembeye dimanche 20 juillet 2025.

Festival international de musique de Chambre « Lyres entre les Vignes »

LEMBEYE CHAI DOLERIS Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

LYRES ENTRE LES VIGNES

Grande journée au coeur du vignoble

Entre patrimoine, paysages et musique vivante, « Lyres entre les Vignes » est une journée à part dans le Festival. Elle commence à Aubous, par un concert intimiste dans une église

romane, se poursuit autour d’un déjeuner-dégustation avec les vignerons de Madiran, avant une randonnée musicale et ombragée sur l’ancienne ligne de tram de Lembeye. La journée s’achève dans la fraîcheur du chai souterrain Doléris, avec un concert de violoncelles, puis un cocktail dinatoire chez un producteur de vin, et un dernier concert « In Vino Veritas » dans l’église de Mont-Disse. Un itinéraire artistique, sensoriel et humain, à vivre au rythme du territoire et de la musique

Programme

LEMBEYE 15h au départ de l’office de tourisme, randonnée musicale facile & ombragée sur le chemin de la ligne (ancienne voie ferrée). Durée 2h (pauses incluses). Ponctuations musicales surprises ! Arrivée au Chai Doléris.

17h concert au Chai Doléris à l’arrivée de la randonnée. Trio de violoncelles Beethoven & Basevi. Découvrez ce chai souterrain creusé en 1905, témoin du patrimoine viticole local. Une visite guidée sera possible après le concert. Et dégustation de vins organisée par la Cave de Crouseilles.

17h45 retour au centre du village (navette gratuite).

MONT-DISSE 19h cocktail dînatoire dans la propriété d’un vigneron au Domaine Lacoustete. 21h30 concert à l’église de Mont-Disse, avec le duo soprano & accordéon « In Vino Veritas » pour clôturer cette journée hors du commun.

.

LEMBEYE CHAI DOLERIS Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 31 42 74 fimct64@gmail.com

English :

LYRES AMONG THE VINES

A great day in the heart of the vineyards

Between heritage, landscapes and live music, « Lyres entre les Vignes » is a special day in the Festival. It begins in Aubous, with an intimate concert in a Romanesque church

church, followed by a tasting lunch with Madiran winemakers, before a shady musical hike along the old Lembeye streetcar line. The day ends in the cool of the Doléris underground cellar, with a cello concert, followed by a cocktail reception at a wine producer?s, and a final « In Vino Veritas » concert in the Mont-Disse church. An artistic, sensory and human itinerary, to be experienced to the rhythm of the land and the music

Program

LEMBEYE 3pm: departing from the tourist office, easy & shady musical hike on the chemin de la ligne (old railroad line). Duration 2h (breaks included). Surprise musical interludes! Arrival at Chai Doléris.

5pm: concert at Chai Doléris at the end of the hike. Beethoven & Basevi cello trio. Discover this underground cellar, dug in 1905, a witness to the local winegrowing heritage. A guided tour is available after the concert. Wine tasting organized by Cave de Crouseilles.

5.45pm: return to village center (free shuttle bus).

MONT-DISSE 7pm: cocktail reception on a winegrower’s estate at Domaine Lacoustete. 9:30pm: concert in the Mont-Disse church, with the soprano & accordion duo « In Vino Veritas » to round off this extraordinary day.

German :

LEIERN ZWISCHEN DEN WEINBERGEN

Großer Tag im Herzen der Weinberge

Zwischen Kulturerbe, Landschaft und lebendiger Musik ist « Lyres entre les Vignes » ein ganz besonderer Tag im Festival. Er beginnt in Aubous mit einem intimen Konzert in einer Kirche

romanischen Kirche, geht weiter mit einem Mittagessen und einer Weinprobe mit den Winzern von Madiran und einer musikalischen und schattigen Wanderung auf der alten Straßenbahnlinie von Lembeye. Der Tag endet in der Kühle des unterirdischen Weinkellers Doléris mit einem Cellokonzert, gefolgt von einem Cocktail-Dinner bei einem Weinproduzenten und einem letzten Konzert « In Vino Veritas » in der Kirche von Mont-Disse. Eine künstlerische, sinnliche und menschliche Route, die im Rhythmus der Gegend und der Musik erlebt werden kann

Programm

LEMBEYE 15 Uhr: Vom Tourismusbüro aus leichte & schattige musikalische Wanderung auf dem « Chemin de la ligne » (ehemalige Eisenbahnstrecke). Dauer 2 Stunden (inkl. Pausen). Musikalische Punktierungen als Überraschung! Ankunft im Chai Doléris.

17 Uhr: Konzert im Chai Doléris am Ziel der Wanderung. Cello-Trio Beethoven & Basevi. Entdecken Sie diesen 1905 gegrabenen unterirdischen Weinkeller, der von dem lokalen Weinkulturerbe zeugt. Nach dem Konzert ist eine geführte Besichtigung möglich. Und Weinprobe, die von der Cave de Crouseilles organisiert wird.

17.45 Uhr: Rückkehr ins Dorfzentrum (kostenloser Pendelbus).

MONT-DISSE 19 Uhr: Cocktail-Essen auf dem Anwesen eines Winzers in der Domaine Lacoustete. 21:30 Uhr: Konzert in der Kirche von Mont-Disse mit dem Duo Sopran & Akkordeon « In Vino Veritas », um diesen außergewöhnlichen Tag abzuschließen.

Italiano :

LIRI TRA LE VIGNE

Una grande giornata nel cuore dei vigneti

Tra patrimonio, paesaggi e musica dal vivo, « Lyres entre les Vignes » è una giornata a parte rispetto al resto del Festival. Si comincia ad Aubous, con un concerto intimo in una chiesa romanica, seguito da un pranzo di degustazione con

romanica, seguito da un pranzo di degustazione con i viticoltori di Madiran, prima di una passeggiata musicale all’ombra lungo la vecchia linea del tram di Lembeye. La giornata si conclude nel fresco della cantina sotterranea di Doléris, con un concerto di violoncello, seguito da un cocktail presso un produttore di vino e da un concerto finale « In Vino Veritas » nella chiesa di Mont-Disse. Un itinerario artistico, sensoriale e umano, da vivere al ritmo della terra e della musica

Programma

LEMBEYE ore 15.00: partenza dall’ufficio del turismo, passeggiata musicale facile e ombreggiata lungo il chemin de la ligne (vecchia linea ferroviaria). Durata 2 ore (pause incluse). Intermezzi musicali a sorpresa! Arrivo a Chai Doléris.

ore 17.00: concerto a Chai Doléris al termine della passeggiata. Trio di violoncelli Beethoven & Basevi. Scoprite questa cantina sotterranea, scavata nel 1905, testimonianza del patrimonio viticolo locale. Dopo il concerto è prevista una visita guidata. Degustazione di vini organizzata dalla Cave de Crouseilles.

ore 17.45: ritorno al centro del paese (bus navetta gratuito).

MONT-DISSE ore 19.00: cocktail in una tenuta di viticoltori presso il Domaine Lacoustete. ore 21.30: concerto nella chiesa di Mont-Disse, con il duo soprano e fisarmonica « In Vino Veritas » per concludere questa giornata straordinaria.

Espanol :

LIRAS ENTRE LAS VIÑAS

Un gran día en el corazón de los viñedos

Entre patrimonio, paisajes y música en directo, « Lyres entre les Vignes » es una jornada aparte del resto del Festival. Comienza en Aubous, con un concierto íntimo en una iglesia románica

iglesia, seguido de un almuerzo degustación con los viticultores de Madiran, antes de un paseo musical a la sombra por la antigua línea de tranvía de Lembeye. La jornada termina en el frescor de la bodega subterránea de Doléris, con un concierto de violonchelo, seguido de un cóctel en casa de un viticultor, y un concierto final « In Vino Veritas » en la iglesia de Mont-Disse. Un itinerario artístico, sensorial y humano, para vivir al ritmo de la tierra y de la música

Programa

LEMBEYE 15h: salida de la oficina de turismo, paseo musical fácil y sombreado por el chemin de la ligne (antiguo trazado ferroviario). Duración 2 horas (pausas incluidas). Interludios musicales sorpresa Llegada a Chai Doléris.

17:00 h: concierto en el Chai Doléris al final del paseo. Trío de violonchelos Beethoven & Basevi. Descubra esta bodega subterránea, excavada en 1905, testigo del patrimonio vitícola local. Tras el concierto, se ofrecerá una visita guiada. Degustación de vinos organizada por la Cave de Crouseilles.

17.45 h: regreso al centro del pueblo (autobús gratuito).

MONT-DISSE 19:00 h: cóctel en la finca de un viticultor en el Domaine Lacoustete. 21.30 h: concierto en la iglesia de Mont-Disse, con el dúo de soprano y acordeón « In Vino Veritas », como colofón a este día extraordinario.

L’événement Festival international de musique de Chambre « Lyres entre les Vignes » Lembeye a été mis à jour le 2025-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65