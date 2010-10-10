Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville
Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville samedi 4 juillet 2026.
Albertville
Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale
A définir Albertville Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Le Festival International de Musiques Militaires est un grand rassemblement de musiciens et d’orchestres militaires de différentes nations. Au programme concerts, aubades et défilés !
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A définir Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes cdfalbertville@gmail.com
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English :
The Festival International de Musiques Militaires is a major gathering of military musicians and orchestras from different nations. On the program: concerts, aubades and parades!
L’événement Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
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