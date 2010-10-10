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Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville

Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville samedi 4 juillet 2026.

Adresse : A définir

Ville : 73200 Albertville

Département : Savoie

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 10 10 10

Albertville

Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale

A définir Albertville Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

Le Festival International de Musiques Militaires est un grand rassemblement de musiciens et d’orchestres militaires de différentes nations. Au programme concerts, aubades et défilés !
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A définir Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   cdfalbertville@gmail.com

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English :

The Festival International de Musiques Militaires is a major gathering of military musicians and orchestras from different nations. On the program: concerts, aubades and parades!

L’événement Festival International de Musiques Militaires Les 400 ans de la Marine Nationale Albertville a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

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