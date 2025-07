Festival International de piano de La Roque d’Anthéron impasse Tivoli Pélissanne

Festival International de piano de La Roque d'Anthéron impasse Tivoli Pélissanne samedi 9 août 2025.

Festival International de piano de La Roque d’Anthéron

Samedi 9 août 2025 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. impasse Tivoli Place Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône

Cette année encore, Pélissanne accueille un concert gratuit dans le cadre du prestigieux Festival International de Piano, pour sa tournée « Sur les routes de Provence ».

Ce rendez-vous culturel incontournable permet au public de découvrir de jeunes musiciens talentueux issus des plus grands conservatoires nationaux, réunis en formations de musique de chambre. En 2025, la place Tivoli accueillera le Trio Lyria. .

impasse Tivoli Place Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

This year again, Pélissanne welcomes a free concert from the prestigious International Piano Festival of La Roque d’Anthéron.

German :

Auch in diesem Jahr findet in Pélissanne ein kostenloses Konzert im Rahmen des renommierten Internationalen Klavierfestivals statt, das seine Tournee « Sur les routes de Provence » (Auf den Straßen der Provence) veranstaltet.

Italiano :

Anche quest’anno, Pélissanne ospita un concerto gratuito nell’ambito del prestigioso tour del Festival Pianistico Internazionale « Sulle strade della Provenza ».

Espanol :

Un año más, Pélissanne acoge un concierto gratuito en el marco de la gira « Por los caminos de Provenza » del prestigioso Festival Internacional de Piano.

