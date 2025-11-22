Festival International de Théâtre Amateur Francophone Villers-Cotterêts

Festival International de Théâtre Amateur Francophone

La Cité accueille la première édition du Festival International de Théâtre Amateur Francophone. Pendant deux jours, six troupes passionnées venues des quatre coins de la francophonie Belgique, Canada, France, Sénégal, Suisse font vivre un théâtre généreux, créatif, engagé et accessible. Des spectacles éclectiques pour rire, réfléchir, s’émouvoir… et surtout partager !

Assistez à l’ensemble des spectacles et votez pour votre pièce préférée le prix du public sera remis à la compagnie gagnante en fin de festival !

En partenariat avec Axothéa, la fédération départementale de théâtre amateur de l’Aisne et FNCTA, la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur

Programme des spectacles sur le site internet de la Cité https://www.cite-langue-francaise.fr/agenda/festival-international-de-theatre-amateur-francophone .

English :

La Cité hosts the first edition of the Festival International de Théâtre Amateur Francophone. For two days, six passionate troupes from the four corners of the French-speaking world? Belgium, Canada, France, Senegal, Switzerland? bring generous, creative, committed and accessible theater to life.

German :

In La Cité findet die erste Ausgabe des Internationalen Festivals für frankophones Amateurtheater statt. Zwei Tage lang werden sechs leidenschaftliche Theatergruppen aus allen Ecken der Frankophonie? Belgien, Kanada, Frankreich, Senegal, Schweiz? lassen ein großzügiges, kreatives, engagiertes und zugängliches Theater lebendig werden.

Italiano :

La Cité ospita la prima edizione del Festival International de Théâtre Amateur Francophone. Per due giorni, sei compagnie appassionate provenienti dai quattro angoli del mondo francofono Belgio, Canada, Francia, Senegal e Svizzera daranno vita a un teatro generoso, creativo, impegnato e accessibile Belgio, Canada, Francia, Senegal e Svizzera daranno vita a un teatro generoso, creativo, impegnato e accessibile.

Espanol :

La Cité acoge la primera edición del Festival Internacional de Teatro Amateur Francófono. Durante dos días, seis compañías apasionadas procedentes de los cuatro rincones del mundo francófono -Bélgica, Canadá, Francia, Senegal y Suiza- darán vida a un teatro generoso, creativo, comprometido y accesible Bélgica, Canadá, Francia, Senegal y Suiza… darán vida a un teatro generoso, creativo, comprometido y accesible.

