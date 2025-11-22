Festival International de Théâtre Amateur Francophone Villers-Cotterêts

Festival International de Théâtre Amateur Francophone

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Pour cette première édition du Festival International de Théâtre Amateur Francophone, la Cité internationale de la langue française s’associe à Axothéa et à la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur pour fêter la vitalité du théâtre amateur.

Pendant deux jours, venez découvrir des troupes passionnées venues des quatre coins de la francophonie Belgique, Canada, France, Sénégal, Suisse rassemblées autour d’une même envie faire vivre un théâtre généreux, créatif, engagé et accessible. Des spectacles éclectiques vous attendent pour rire, réfléchir, s’émouvoir,… et surtout partager !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 71 67 axothea@free.fr

English :

For this first edition of the Festival International de Théâtre Amateur Francophone, the Cité internationale de la langue française joins forces with Axothéa and the Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur to celebrate the vitality of amateur theater.

For two days, come and discover passionate troupes from the four corners of the French-speaking world Belgium, Canada, France, Senegal and Switzerland united around the same desire: to bring generous, creative, committed and accessible theater to life. An eclectic range of shows awaits you to laugh, reflect, be moved? and, above all, share!

German :

Für die erste Ausgabe des Internationalen Festivals des frankophonen Amateurtheaters hat sich die Cité internationale de la langue française mit Axothéa und der Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur zusammengeschlossen, um die Vitalität des Amateurtheaters zu feiern.

Zwei Tage lang können Sie leidenschaftliche Theatergruppen aus allen Ecken der Frankophonie Belgien, Kanada, Frankreich, Senegal, Schweiz entdecken, die sich um denselben Wunsch versammelt haben: ein großzügiges, kreatives, engagiertes und zugängliches Theater zum Leben zu erwecken. Es erwarten Sie eklektische Aufführungen zum Lachen, Nachdenken, Rühren, … und vor allem zum Teilen!

Italiano :

Per questa prima edizione del Festival International de Théâtre Amateur Francophone, la Cité internationale de la langue française si unisce ad Axothéa e alla Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur per celebrare la vitalità del teatro amatoriale.

Per due giorni, venite a scoprire compagnie appassionate provenienti dai quattro angoli del mondo francofono Belgio, Canada, Francia, Senegal e Svizzera unite dallo stesso desiderio: dare vita a un teatro generoso, creativo, impegnato e accessibile. Una gamma eclettica di spettacoli vi aspetta per ridere, riflettere, commuovervi e, soprattutto, condividere!

Espanol :

En esta primera edición del Festival Internacional de Teatro Amateur Francófono, la Cité internationale de la langue française se une a Axothéa y a la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur para celebrar la vitalidad del teatro amateur.

Durante dos días, venga a descubrir compañías apasionadas procedentes de los cuatro rincones del mundo francófono -Bélgica, Canadá, Francia, Senegal y Suiza- unidas por un mismo deseo: dar vida a un teatro generoso, creativo, comprometido y accesible. Una ecléctica gama de espectáculos le espera para reír, reflexionar, emocionarse… y, sobre todo, ¡compartir!

