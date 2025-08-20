Festival International de Théâtre de Rue Aurillac
Festival International de Théâtre de Rue
en ville Aurillac Cantal
Début : Vendredi 2025-08-20
fin : 2025-08-23
2025-08-20
Découvrez le Festival International de Théâtre de Rue à Aurillac ! Un événement culturel unique où artistes internationaux transforment la ville en scène vivante. Vibrez au rythme des spectacles inoubliables !
en ville Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 43 43 70 festival@aurillac.net
English :
Discover the International Street Theatre Festival in Aurillac! A unique cultural event where international artists transform the town into a living stage. Vibrate to the rhythm of unforgettable shows!
German :
Entdecken Sie das Internationale Straßentheaterfestival in Aurillac! Ein einzigartiges kulturelles Ereignis, bei dem internationale Künstler die Stadt in eine lebendige Bühne verwandeln. Vibrieren Sie im Rhythmus der unvergesslichen Aufführungen!
Italiano :
Scoprite il Festival Internazionale del Teatro di Strada di Aurillac! Un evento culturale unico in cui artisti internazionali trasformano la città in un palcoscenico vivente. Vibrate al ritmo di questi spettacoli indimenticabili!
Espanol :
Descubra el Festival Internacional de Teatro de Calle de Aurillac Un acontecimiento cultural único en el que artistas internacionales transforman la ciudad en un escenario vivo. ¡Vibre al ritmo de estos espectáculos inolvidables!
