Festival international de très courts métrages « Un Brin de Court »
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Le festival « Un Brin de Court » présente une compétition de films de fiction du monde entier de moins de 3 mn. Un jury et le public votent pour désigner les lauréats. Des animations artistiques ponctuent l’événement qui se déroule sur deux jours.
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes viff03200@gmail.com
English :
The « Un Brin de Court » festival features a competition of fiction films from around the world, each under 3 minutes long. A jury and the public vote for the winners. Artistic animations punctuate the two-day event.
German :
Das Festival « Un Brin de Court » präsentiert einen Wettbewerb für Spielfilme aus aller Welt, die weniger als 3 Minuten lang sind. Eine Jury und das Publikum stimmen über die Gewinner ab. Die zweitägige Veranstaltung wird von künstlerischen Darbietungen begleitet.
Italiano :
Il festival « Un Brin de Court » propone un concorso di film di finzione di tutto il mondo della durata inferiore ai 3 minuti. Una giuria e il pubblico votano i vincitori. La due giorni è scandita da attività artistiche.
Espanol :
El festival « Un Brin de Court » presenta a concurso películas de ficción de todo el mundo de menos de 3 minutos de duración. Un jurado y el público votan a los ganadores. El evento, de dos días de duración, se completa con actividades artísticas.
