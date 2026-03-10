Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé

Rue Pierre Waguet Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Moment de convivialité avec la cérémonie du thé.

Thierry Carpent (Maître diplômé de l’École Urasenke) et Yoko Wakamatsu .

Moment de convivialité avec la cérémonie du thé.

Thierry Carpent (Maître diplômé de l’École Urasenke) et Yoko Wakamatsu . .

Rue Pierre Waguet Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

A moment of conviviality with the tea ceremony.

Thierry Carpent (Master of the Urasenke School) and Yoko Wakamatsu .

L’événement Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis