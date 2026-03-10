Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé Beauvais
Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé Beauvais samedi 30 mai 2026.
Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé
Rue Pierre Waguet Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Moment de convivialité avec la cérémonie du thé.
Thierry Carpent (Maître diplômé de l’École Urasenke) et Yoko Wakamatsu .
Moment de convivialité avec la cérémonie du thé.
Thierry Carpent (Maître diplômé de l’École Urasenke) et Yoko Wakamatsu . .
Rue Pierre Waguet Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
A moment of conviviality with the tea ceremony.
Thierry Carpent (Master of the Urasenke School) and Yoko Wakamatsu .
L’événement Festival International de Violoncelle Cérémonie du Thé Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis