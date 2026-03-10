Festival International de Violoncelle Conférence/atelier Beauvais
Festival International de Violoncelle Conférence/atelier Beauvais dimanche 31 mai 2026.
Festival International de Violoncelle Conférence/atelier
Rue de Gesvres Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:30:00
Date(s) :
2026-05-31
CONFÉRENCE ATELIER
L’école française de violoncelle, 250 ans de pédagogie
Xavier Gagnepain, avec la participation des élèves du CRD du Beauvaisis et du CNSMD de Paris
CONFÉRENCE ATELIER
L’école française de violoncelle, 250 ans de pédagogie
Xavier Gagnepain, avec la participation des élèves du CRD du Beauvaisis et du CNSMD de Paris .
Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
CONFERENCE WORKSHOP
The French Cello School, 250 years of pedagogy
Xavier Gagnepain, with the participation of students from the CRD du Beauvaisis and the CNSMD de Paris
L’événement Festival International de Violoncelle Conférence/atelier Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis