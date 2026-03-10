Festival International de Violoncelle Conférence/atelier

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

CONFÉRENCE ATELIER

L’école française de violoncelle, 250 ans de pédagogie

Xavier Gagnepain, avec la participation des élèves du CRD du Beauvaisis et du CNSMD de Paris

CONFÉRENCE ATELIER

L’école française de violoncelle, 250 ans de pédagogie

Xavier Gagnepain, avec la participation des élèves du CRD du Beauvaisis et du CNSMD de Paris .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

CONFERENCE WORKSHOP

The French Cello School, 250 years of pedagogy

Xavier Gagnepain, with the participation of students from the CRD du Beauvaisis and the CNSMD de Paris

L’événement Festival International de Violoncelle Conférence/atelier Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis