Festival International de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais
Festival International de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais samedi 30 mai 2026.
Festival International de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin
19 Rue Pierre Waguet Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Classe de musique de chambre, élèves du CRD du Beauvaisis
Professeur Paul Gonon
Classe de musique de chambre, élèves du CRD du Beauvaisis
Professeur Paul Gonon .
19 Rue Pierre Waguet Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
Chamber music class, students of the CRD du Beauvaisis
Professor Paul Gonon
L’événement Festival International de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis