Festival international des arts urbains 2026 à Laon Laon
Festival international des arts urbains 2026 à Laon Laon lundi 15 juin 2026.
Festival international des arts urbains 2026 à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Une 5e édition de ce festival à Laon !
Une nouvelle édition de ce festival avec une caravane itinérante dans les quartiers de la ville qui présentera toutes les facettes des arts urbains (graff, slam, danse, etc), des spectacles, animations sportives et expos !
Programme à venir prochainement via https://streetart-laon.fr/ .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
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English :
A 5th edition of this festival in Laon!
L’événement Festival international des arts urbains 2026 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Laon