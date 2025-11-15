Festival International des cordes pincées Tours

Festival International des cordes pincées

16 Rue de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Ce festival aborde avec tolérance et convivialité les musiques du monde dans un subtil mélange entre musique dite savante et tradition populaire.

16 Rue de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 71 84

English :

This festival takes a tolerant and convivial approach to world music, with a subtle blend of « learned » music and popular tradition.

German :

Dieses Festival befasst sich mit Toleranz und Geselligkeit mit der Weltmusik in einer subtilen Mischung aus sogenannter « gelehrter » Musik und volkstümlicher Tradition.

Italiano :

Questo festival ha un approccio tollerante e amichevole alla musica mondiale, con una sottile miscela di musica cosiddetta « colta » e tradizione popolare.

Espanol :

Este festival adopta un enfoque tolerante y amistoso de las músicas del mundo, con una sutil mezcla de las llamadas músicas « cultas » y la tradición popular.

