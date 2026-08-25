Festival international des Jeunes Créateurs de mode Rue de l’Horloge Dinan

Informations pratiques

Dinan

Festival international des Jeunes Créateurs de mode

Rue de l’Horloge Centre historique Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

30ème édition du Festival International des Créateurs de Mode, fondé par Dominique Damien Réhel.

Monsieur Didier Lechien, Maire de la ville de Dinan, renouvelle pour la 10 ème année consécutive son soutien au Festival.

En présence du jury, de la Présidente du jury Nelly-Claire Rodi, la fondatrice de l’agence Nelly Rodi et Dominique Damien Réhel Président/Fondateur du Festival.​

Maître de Cérémonie de l’Edition 2026, Magloire Delcros-Varaud.

Un festival unique entièrement ouvert au grand public.

Vendredi

– 11h à 19h, Théâtre des Jacobins, ouverture au public de l’exposition des collections des créateurs en compétition.

Ouverture au public de l’exposition des collections des Créateurs en lice Théâtre des Jacobins.

– 16h à 18h, Conférence et Rencontre, Salle Charles Duclos, Mairie de Dinan, ouverte au public.

– 19h30, Théâtre des Jacobins, soirée, sur invitation, de Monsieur Didier Lechien, Maire de Dinan, en présence du Président d’Honneur et Présidente du jury, Dominique Damien Réhel Président Fondateur du Festival, des Officiels Mairie/Festival, des Partenaires, de l’Union des Commercants et des Créateurs. ​

– 21h30, Hôtel Le d’Avaugour de Dinan, soirée placée sous le signe de la Mode et de la Gastronomie.

Buffet dînatoire réalisé par de Grands Chefs régionaux.

Sur invitation.

​Samedi

– 10h30, Théâtre des Jacobins, ouverture au public de l’exposition des collections des Créateurs.

Défilés La Mode dans la rue , ouverts au public ​

– 15h, Défilé Place de la Résistance (face à la Mairie de Dinan).

– 16h, Défilé, sur les marches du Théâtre des Jacobins.​

– 16h30, Théâtre des Jacobins, inauguration officielle du Festival en présence de Monsieur le Maire Didier Lechien, des élus de la Ville de Dinan, du Président d’Honneur, de la Présidente du Jury du Festival, Dominique Damien Réhel, Président Fondateur du Festival.

Présentation des membres du jury.

– 17h, Défilé des collections en compétition.

– 18h30, Délibération du Jury, en privé.

– 20h, Cocktail dinatoire privé sur invitation.

– 21h30, Théâtre des Jacobins, sur invitation, présentation des Partenaires, Remise des Prix du Festival 2026.

– 23h, Closing du festival, soirée sur invitation.

​Dimanche

– 11h, Théâtre des Jacobins, ouverture au public de l’exposition des collections des Créateurs.

– 17h30, Clôture du Festival 2026. .

Rue de l’Horloge Centre historique Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 58 72

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English :

L’événement Festival international des Jeunes Créateurs de mode Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme