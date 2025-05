Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence – Aix-en-Provence, 19 juin 2025 19:00, Aix-en-Provence.

Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence Jeudi 19 juin 2025.

De 16h à 17h et de 19h à 20h.

Jeudi 3 juillet 2025 de 19h30 à 20h30.

Mardi 15 juillet 2025 de 19h à 20h.

Samedi 26 juillet 2025 de 19h à 20h.

Samedi 2 août 2025 de 19h30 à 20h30. Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 19:00:00

fin : 2025-07-26 20:00:00

Date(s) :

2025-06-19

2025-07-03

2025-07-15

2025-07-26

2025-08-02

Ces événements s’inscrivent dans le cadre du Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence. Ce sont des concerts gratuits, interprétés par de jeunes musiciens internationaux en tournée dans tout le Sud de la France !

Le 19 juin

de 16h à 17h, Place des Martyrs de la Résistance

de 19h à 20h, Cathédrale St Sauveur.



Le 3 juillet

de 19h30 à 20h30, Place du Poët.



Le 15 juillet

de 19h à 20h, Cathédrale St Sauveur.



Le 26 juillet

de 19h à 20h, Place des Prêcheurs.



Le 2 aout

de 19h30 à 20h30, Place des Prêcheurs. .

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festival@timeconcerts.co.uk

English :

These events are part of the Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence. These are free concerts, performed by young international musicians on tour throughout the South of France!

German :

Diese Veranstaltungen sind Teil des Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence. Es handelt sich um kostenlose Konzerte, die von jungen internationalen Musikern gespielt werden, die durch ganz Südfrankreich touren!

Italiano :

Questi eventi fanno parte del Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence. Si tratta di concerti gratuiti, eseguiti da giovani musicisti internazionali in tournée nel Sud della Francia!

Espanol :

Estos actos forman parte del Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence. Se trata de conciertos gratuitos interpretados por jóvenes músicos internacionales de gira por el sur de Francia

L’événement Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence