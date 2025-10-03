FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES Narbonne

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES Narbonne vendredi 3 octobre 2025.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Le Japon s’invite sur le festival d’orchidées de Fontfroide !

Le plus grand festival d’orchidées en Occitanie vous invite cette année à un voyage au Japon.

Un rendez-vous exceptionnel où les orchidées rencontrent l’art et la culture japonaise.

Le Festival Orchidées de Fontfroide rassemble chaque année une sélection prestigieuse d’exposants parmi les plus grands producteurs et spécialistes français, tels que les Orchidées Vacherot, La Cour des Orchidées, Ryanne Orchidée et les Orchidées de la Belle Étoile. À leurs côtés, des producteurs venus d’Italie, de Malaisie ou d’Équateur présenteront la richesse et la diversité de leurs variétés, pour un véritable voyage botanique.

Cette édition, placée sous le fil rouge du Japon, invite à découvrir les liens entre l’orchidée et l’esthétique japonaise, où raffinement floral et art de vivre se rencontrent. Ateliers de calligraphie et d’origami, stand de dégustation de saké et évocation des traditions nippones viendront enrichir l’expérience, en écho à la délicatesse et à la symbolique de cette fleur.

Dans l’église abbatiale, transformée en somptueux écrin végétal, une scénographie déploiera des orchidées d’exception dans un décor inspiré du Japon, conjuguant poésie florale et culture orientale.

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

English :

Japan invites you to the Fontfroide Orchid Festival!

This year, the largest orchid festival in Occitania invites you on a journey to Japan.

An exceptional event where orchids meet Japanese art and culture.

Every year, the Festival Orchidées de Fontfroide brings together a prestigious selection of exhibitors from France?s leading growers and specialists, including Orchidées Vacherot, La Cour des Orchidées, Ryanne Orchidée and Orchidées de la Belle Étoile. Alongside them, growers from Italy, Malaysia and Ecuador will present the richness and diversity of their varieties, for a truly botanical voyage.

The theme of this year?s show is Japan, and it invites visitors to discover the links between orchids and Japanese aesthetics, where floral refinement and the art of living meet. Calligraphy and origami workshops, a sake-tasting stand and an evocation of Japanese traditions will enrich the experience, echoing the delicacy and symbolism of this flower.

In the abbey church, transformed into a sumptuous plant showcase, exceptional orchids will be displayed in a décor inspired by Japan, combining floral poetry and oriental culture.

German :

Japan lädt sich auf das Orchideenfestival in Fontfroide ein!

Das größte Orchideenfestival in Okzitanien lädt Sie dieses Jahr zu einer Reise nach Japan ein.

Ein außergewöhnliches Treffen, bei dem die Orchideen auf die japanische Kunst und Kultur treffen.

Das Festival Orchidées de Fontfroide versammelt jedes Jahr eine renommierte Auswahl an Ausstellern, darunter die größten französischen Züchter und Spezialisten wie Orchidées Vacherot, La Cour des Orchidées, Ryanne Orchidée und Orchidées de la Belle Étoile. Neben ihnen werden Züchter aus Italien, Malaysia und Ecuador den Reichtum und die Vielfalt ihrer Sorten präsentieren und Sie auf eine wahre botanische Reise mitnehmen.

Diese Ausgabe steht unter dem roten Faden Japans und lädt dazu ein, die Verbindungen zwischen der Orchidee und der japanischen Ästhetik zu entdecken, wo sich blumige Raffinesse und Lebenskunst begegnen. Kalligraphie- und Origami-Workshops, ein Sake-Verkostungsstand und die Erinnerung an japanische Traditionen bereichern das Erlebnis, das die Zartheit und die Symbolik dieser Blume widerspiegelt.

In der Abteikirche, die sich in eine prächtige Pflanzenwelt verwandelt hat, werden außergewöhnliche Orchideen in einem von Japan inspirierten Dekor ausgestellt, das Blumenpoesie und orientalische Kultur miteinander verbindet.

Italiano :

Il Giappone vi invita al festival delle orchidee di Fontfroide!

Quest’anno, il più grande festival di orchidee dell’Occitania vi invita a un viaggio in Giappone.

Un evento eccezionale in cui le orchidee incontrano l’arte e la cultura giapponese.

Il Festival Orchidées de Fontfroide riunisce ogni anno una prestigiosa selezione di espositori tra i principali produttori e specialisti francesi, tra cui Orchidées Vacherot, La Cour des Orchidées, Ryanne Orchidée e Orchidées de la Belle Étoile. Accanto a loro, coltivatori provenienti da Italia, Malesia ed Ecuador mostreranno la ricchezza e la diversità delle loro varietà, per un vero e proprio viaggio botanico.

Il tema di quest’anno è il Giappone e invita i visitatori a scoprire i legami tra le orchidee e l’estetica giapponese, dove la raffinatezza floreale incontra l’arte di vivere. Laboratori di calligrafia e origami, uno stand di degustazione di sake e una rievocazione delle tradizioni giapponesi arricchiranno l’esperienza, facendo eco alla delicatezza e al simbolismo di questo fiore.

Nella chiesa abbaziale, trasformata in una sontuosa vetrina vegetale, saranno esposte orchidee eccezionali in un arredamento ispirato al Giappone, che unisce poesia floreale e cultura orientale.

Espanol :

¡Japón le invita al festival de la orquídea de Fontfroide!

Este año, el mayor festival de orquídeas de Occitania le invita a un viaje a Japón.

Un acontecimiento excepcional en el que las orquídeas se encuentran con el arte y la cultura japoneses.

El Festival Orchidées de Fontfroide reúne cada año a una prestigiosa selección de expositores entre los principales productores y especialistas franceses, como Orchidées Vacherot, La Cour des Orchidées, Ryanne Orchidée y Orchidées de la Belle Étoile. Junto a ellos, cultivadores de Italia, Malasia y Ecuador mostrarán la riqueza y diversidad de sus variedades, en un auténtico viaje botánico.

El tema del salón de este año es Japón, e invita a los visitantes a descubrir los vínculos entre las orquídeas y la estética japonesa, donde el refinamiento floral se une al arte de vivir. Talleres de caligrafía y papiroflexia, un puesto de degustación de sake y una evocación de las tradiciones japonesas realzarán la experiencia, haciéndose eco de la delicadeza y el simbolismo de esta flor.

En la iglesia abacial, transformada en un suntuoso escaparate vegetal, se expondrán orquídeas excepcionales en un decorado inspirado en Japón, que combina poesía floral y cultura oriental.

