Informations pratiques

Narbonne

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le monde fascinant des orchidées rencontre l’Égypte à Fontfroide !

Les 2, 3 et 4 octobre 2026, Fontfroide vous invite à un voyage floral exceptionnel, entre orchidées extraordinaires et mystères de l’Égypte antique.

Pendant trois jours, producteurs et spécialistes venus de France et de l’étranger dévoilent leurs plus beaux spécimens dans le cadre majestueux de l’abbaye. Expositions, ventes, ateliers, conférences, animations et artisanat rythment cette nouvelle édition placée sous le signe des pharaons.

Après avoir séduit plus de 9 000 visiteurs lors de la précédente édition, le Festival des Orchidées revient plus spectaculaire que jamais.

Admirez, échangez, laissez-vous surprendre… et repartez avec vos coups de cœur ! .

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DES ORCHIDÉES Narbonne a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Côte du Midi