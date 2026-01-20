Festival international des toupies du monde, yo-yo et diabolos Salle Georges Pompidou Marines

Festival international des toupies du monde, yo-yo et diabolos

Salle Georges Pompidou 21 boulevard Gambetta Marines Val-d’Oise

Du 11 au 15 février 2026 de 10h à 18h, la ville de Marines accueillera la 15ᵉ édition du Festival international des toupies, yo-yo et diabolos, organisé par l’association Les Dragons du Ciel. Cette année, la Pologne sera mise à l’honneur.

Salle Georges Pompidou 21 boulevard Gambetta Marines 95640 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 83 45 99 04 lesdragonsduciel@gmail.com

From February 11 to 15, 2026, from 10am to 6pm, the town of Marines will host the 15th edition of the International Festival of tops, yo-yos and diabolos, organized by the association Les Dragons du Ciel. This year, Poland will be in the spotlight.

L’événement Festival international des toupies du monde, yo-yo et diabolos Marines a été mis à jour le 2026-01-20 par Parc naturel régional du Vexin Français