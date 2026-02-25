Festival international d’improvisation du Minou ! Salle Braun Metz

Festival international d’improvisation du Minou !

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-20

Deux soirs, trois pays, cinq spectacles, UN public !

C’est nous qui jouons, c’est vous qui votez !

Cher public, nous vous convions à un programme exceptionnel avec des équipes tout autant exceptionnelles !

Au programme de ce festival

2 Matchs vendredi, 1 atelier d’initiation gratuit samedi après-midi, 1 Impro Jam ouverte à tous pour vous lancer aux cotés de nos invités et membres du Minou, 3 Matchs Samedi en début de soirée.

Un bar et petit snacking sur place.

D’autres surprises à venir !

La LIBER

Les murs de la Salle Braun vont trembler avec l’arrivé de la LIBER. Tout juste débarqués d’Allemagne, nos cousins germains sont prêt à en découdre et à nous prouver que c’est bien leur énergie qui a fait tomber le mur de Berlin.

Cosmic Impro

Ils sont de retour pour défendre leurs couleurs et l’honneur du chocolat CHuisse. Cosmic impro c’est une galaxie de talents, près à helvet le niveaux. Le secret de leur jeu est inviolable, plus farouchement gardé qu’un coffre fort, il ne souffrira d’aucune faille, comme le gruyère, qui n’a pas de trou en fait.

Que ce soit dans la galéjade ou l’émotion, venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.

Atelier d’initiation à l’impro !

Vous avez toujours rêvé d’impressionner vos collègues à la machine à café avec votre répartie ou votre meilleure imitation de girafe ? Vous chercher à bouleverser votre belle-mère ou votre conseiller bancaire ? Alors venez à notre atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale ! Nos supers coachs vous guideront avec bonne humeur et bienveillance à travers des exercices ludiques et pédagogiques pour assimiler les principes de l’improvisation.

Pensez à vous inscrire.

Suivi de ….

La JAM !

A partir de 16h, venez étaler votre confiture sur la scène de la salle Braun en notre compagnie ainsi que celles de nos illustres invités. Vous sautez dans le grand bain mais pas de crainte, ça ne fait jamais mal !Tout public

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 77 48 64 49

English :

Two nights, three countries, five shows, ONE audience!

We play, you vote!

Dear audience, we invite you to an exceptional program with equally exceptional teams!

On the program for this festival:

2 Matches on Friday, 1 free introductory workshop on Saturday afternoon, 1 Impro Jam open to all to get you started alongside our guests and members of Le Minou, 3 Matches on Saturday in the early evening.

Bar and snacks on site.

More surprises to come!

The LIBER

The walls of the Salle Braun will be shaking with the arrival of LIBER. Fresh from Germany, our German cousins are ready to prove that it was their energy that brought down the Berlin Wall.

Cosmic Impro

They’re back to defend their colors and the honor of CHuisse chocolate. Cosmic Improv is a galaxy of talent ready to take on the world. The secret of their game is inviolable, more fiercely guarded than a safe, it will not suffer from any flaw, like Gruyère cheese, which has no hole in fact.

Whether you’re in for a laugh or a thrill, come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for one evening, but will remain in your memories.

Improv initiation workshop!

Have you always dreamed of impressing your colleagues at the coffee machine with your repartee or your best giraffe imitation? Are you looking to upset your mother-in-law or your bank advisor? Then come along to our introductory workshop on theatrical improvisation! Our super coaches will guide you through a series of fun and educational exercises to help you assimilate the principles of improvisation.

Don’t forget to register.

Followed by?

JAM!

From 4 p.m., come and spread your jam on the stage of the Salle Braun in the company of us and our illustrious guests. You’ll be jumping into the deep end, but don’t worry, it never hurts!

