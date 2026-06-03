Festival International d’Orgues en Flandre André POORTVLIET West-Cappel West-Cappel

West-Cappel

Festival International d’Orgues en Flandre André POORTVLIET West-Cappel

Rue du Contour de l’Église West-Cappel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 16:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

André Poortvliet est passionné par la musique baroque et aime la partager avec le public en donnant des concerts au clavecin, au clavicorde, sur des orgues historiques ou avec l’ensemble Consort of Voices. Il a étudié auprès de Leen de Broekert, a suivi des master classes sur l’interprétation de la musique baroque auprès, entre autres Pierre Hantaï,

Christophe Rousset, Bob van Asperen, Marieke Spaans, Harald Vogel, Francesco Cera et Léon Berben. André est le titulaire de l’orgue De Rijckere de l’Oostkerk à Middelburg, il est également l’initiateur de la Fondation De Rijckere-orgel 1776. Son programme a pour thème “Échos d’Espagne et des Pays-Bas” et comprend des compositions d’Antonio

de Cabezón, John Bull, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jean De Macque et Francisco Correa de Arauxo.

André Poortvliet est passionné par la musique baroque et aime la partager avec le public en donnant des concerts au clavecin, au clavicorde, sur des orgues historiques ou avec l’ensemble Consort of Voices. Il a étudié auprès de Leen de Broekert, a suivi des master classes sur l’interprétation de la musique baroque auprès, entre autres Pierre Hantaï,

Christophe Rousset, Bob van Asperen, Marieke Spaans, Harald Vogel, Francesco Cera et Léon Berben. André est le titulaire de l’orgue De Rijckere de l’Oostkerk à Middelburg, il est également l’initiateur de la Fondation De Rijckere-orgel 1776. Son programme a pour thème “Échos d’Espagne et des Pays-Bas” et comprend des compositions d’Antonio

de Cabezón, John Bull, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jean De Macque et Francisco Correa de Arauxo. .

Rue du Contour de l’Église West-Cappel 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

André Poortvliet is passionate about Baroque music, and enjoys sharing it with audiences through concerts on harpsichord, clavichord, historic organs and the Consort of Voices ensemble. He studied with Leen de Broekert, and took master classes in Baroque music performance with, among others, Pierre Hantaï,

Christophe Rousset, Bob van Asperen, Marieke Spaans, Harald Vogel, Francesco Cera and Léon Berben. André is titular of the De Rijckere organ at the Oostkerk in Middelburg, and is also the initiator of the De Rijckere-orgel 1776 Foundation. The program?s theme is ?Echoes from Spain and the Netherlands? and includes compositions by Antonio

de Cabezón, John Bull, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jean De Macque and Francisco Correa de Arauxo.

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre André POORTVLIET West-Cappel West-Cappel a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme