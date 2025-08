Festival International d’Orgues en Flandre Jean-Pierre Lecaudey Esquelbecq Esquelbecq

Festival International d’Orgues en Flandre Jean-Pierre Lecaudey Esquelbecq Esquelbecq dimanche 12 octobre 2025.

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Jean-Pierre Lecaudey est un organiste, pianiste et chef d’or chestre français de renommée internationale. Sa passion pour la musique l’a conduit vers une carrière internationale, se produisant dans les plus grands festivals en Europe, aux Etats-Unis, en Russie et au Japon (plus de 1200 concerts à ce jour). Il a enregistré une trentaine de disques compacts sur des instruments parmi les plus prestigieux. Depuis 1985 il est titulaire des grandes orgues de la Collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence. En tant que tel il est la force motrice du festival d’orgue « Organa », plate-forme où se rencontrent tous les étés des organistes de renommée internationale. Jean-Pierre Lecaudey interprétera des œuvres de Sweelinck, Scheidemann, Frescobaldi, Mortaro, Gabrieli et Buxtehude.

→ Nombre de places limité, Merci de réserver par téléphone: 06 70 55 48 04

10€ le jour de l’évènement

8€ en prévente

Gratuit au moins de 18 ans .

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

