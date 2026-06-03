Festival International d’Orgues en Flandre Koen MARIS & Mattijs LOUWYE Hondschoote Hondschoote

Hondschoote

Festival International d’Orgues en Flandre Koen MARIS & Mattijs LOUWYE Hondschoote

Place du Général de Gaulle Hondschoote Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Depuis 2015, le Duo Strings & Pipes est composé de l’organiste et violoncelliste Mattijs Louwye et de l’organiste Koen Maris, qui se produisent en formation violoncelle-orgue et orgue à quatre mains/pédale. Ces combinaisons polyvalentes permettent de proposer un répertoire varié qui séduit un grand public. Les deux musiciens maîtrisent également l’harmonium, tant en solo qu’en duo. Koen Maris a obtenu un master en orgue et Mattijs Louwye un master en violoncelle et orgue au Conservatoire royal flamand d’Anvers.

Leur répertoire comprend des compositions de Gustav Merkel, Jacques Offenbach, Ernest Bloch et Denis Bédard, entre autres.

Depuis 2015, le Duo Strings & Pipes est composé de l’organiste et violoncelliste Mattijs Louwye et de l’organiste Koen Maris, qui se produisent en formation violoncelle-orgue et orgue à quatre mains/pédale. Ces combinaisons polyvalentes permettent de proposer un répertoire varié qui séduit un grand public. Les deux musiciens maîtrisent également l’harmonium, tant en solo qu’en duo. Koen Maris a obtenu un master en orgue et Mattijs Louwye un master en violoncelle et orgue au Conservatoire royal flamand d’Anvers.

Leur répertoire comprend des compositions de Gustav Merkel, Jacques Offenbach, Ernest Bloch et Denis Bédard, entre autres. .

Place du Général de Gaulle Hondschoote 59122 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

Since 2015, the Strings & Pipes Duo has been made up of organist and cellist Mattijs Louwye and organist Koen Maris, who perform in cello-organ and four-handed organ/pedal formations. These versatile combinations enable them to offer a varied repertoire that appeals to a wide audience. Both musicians also master the harmonium, both solo and in duo. Koen Maris holds a master?s degree in organ and Mattijs Louwye a master?s degree in cello and organ from the Royal Flemish Conservatory in Antwerp.

Their repertoire includes compositions by Gustav Merkel, Jacques Offenbach, Ernest Bloch and Denis Bédard, among others.

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre Koen MARIS & Mattijs LOUWYE Hondschoote Hondschoote a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme