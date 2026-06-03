Festival International d’Orgues en Flandre Luc PONET Looberghe Looberghe

Looberghe

Festival International d’Orgues en Flandre Luc PONET Looberghe

Rue de la Mairie Looberghe Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Luc Ponet est organiste titulaire de la basilique de Tongres depuis 1988. En 2012, il a été nommé organiste municipal de Louvain. Il est également professeur titulaire d’orgue à LUCA School of Arts (anciennement l’Institut Lemmens). Il est

le directeur artistique du Festival Intra Muros de musique ancienne à Alden Biesen et de Baroque & More, une toute nouvelle émanation de la Bach Academie Alden Biesen. Enfin, il travaille comme professeur et accompagnateur de voyages chez Davidsfonds. Programme: “Résonances francoflamandes à l’ombre des cathédrales et des chapitres, entre l’Escaut, la Meuse et la Seine.”

Luc Ponet est organiste titulaire de la basilique de Tongres depuis 1988. En 2012, il a été nommé organiste municipal de Louvain. Il est également professeur titulaire d’orgue à LUCA School of Arts (anciennement l’Institut Lemmens). Il est

le directeur artistique du Festival Intra Muros de musique ancienne à Alden Biesen et de Baroque & More, une toute nouvelle émanation de la Bach Academie Alden Biesen. Enfin, il travaille comme professeur et accompagnateur de voyages chez Davidsfonds. Programme: “Résonances francoflamandes à l’ombre des cathédrales et des chapitres, entre l’Escaut, la Meuse et la Seine.” .

Rue de la Mairie Looberghe 59630 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

Luc Ponet has been titular organist at the Basilica of Tongeren since 1988. In 2012, he was appointed municipal organist of Leuven. He is also professor of organ at the LUCA School of Arts (formerly the Lemmens Institute). He is also

artistic director of the Intra Muros Early Music Festival at Alden Biesen and of Baroque & More, a new offshoot of the Bach Academie Alden Biesen. He also works as a teacher and tour guide for Davidsfonds. Program: ?Franco-Flemish resonances in the shadow of cathedrals and chapters, between the Scheldt, the Meuse and the Seine?

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre Luc PONET Looberghe Looberghe a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme