Festival International d’Orgues en Flandre Luk Bastians West-Cappel West-Cappel

Festival International d’Orgues en Flandre Luk Bastians West-Cappel

Rue du Contour de l’Église West-Cappel Nord

Luk Bastiaens a terminé fin 2021 sa carrière de professeur d’orgue à l’institut Lemmens à Leuven et au Conservatoire royal de Bruxelles, où il a été également à la tête du département de la formation de professeurs. Depuis 1984, il est rédacteur de la revue d’orgue flamande Orgelkunst, dont il devenu rédacteur en chef en 2005. Il s’efforce sans discontinuer d’exporter la culture d’orgue de nos contrées à travers concerts, articles, publications et productions CD, permettant ainsi de valoriser les activités d’organistes, compositeurs, facteurs d’instruments et de musicologues. On écoutera des œuvres de Attaignant, Sweelinck, Cornet, Froberger, Mareshall, Erbach et Van den Kerckhoven.

→ Nombre de places limité, Merci de réserver par téléphone: 06 70 55 48 04

10€ le jour de l’évènement

8€ en prévente

Rue du Contour de l’Église West-Cappel 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

