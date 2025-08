Festival International d’Orgues en Flandre Michaël Utz Looberghe Looberghe

Festival International d’Orgues en Flandre Michaël Utz Looberghe

Rue de la Mairie Looberghe Nord

Tarif : 10 – 10 – 10

10

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 16:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Michael Utz a étudié l’orgue, la musique d’église et la direction d’orchestre à Hanovre, Berlin et Groningue, notamment avec Wolfgang Zerer. Il a travaillé comme organiste à Berlin pendant plusieurs années. En 2003, il a été nommé organiste et cantor de l’église abbatiale de Brauweiler. Ily dirige le célèbre festival de musique. Il dirige plusieurs grandes chorales. En tant qu’organiste, il se produit dans de nombreux pays européens et au Japon. En 2020, il a reçu le Kulturpreis des Rhein-Erft-Kreises. Au programme des œuvres de J.S. Bach, C. Ph. E. Bach, Franz Xaver Schnizer et Johann Jacob Froberger.

→ Nombre de places limité, Merci de réserver par téléphone: 06 70 55 48 04

10€ le jour de l’évènement

8€ en prévente

Gratuit au moins de 18 ans 10 .

Rue de la Mairie Looberghe 59630 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

