Festival International d’Orgues en Flandre Yulia YURCHAK & Cecilia REZAVAL Quaëdypre Quaëdypre

Quaëdypre

Festival International d’Orgues en Flandre Yulia YURCHAK & Cecilia REZAVAL Quaëdypre

Contour de l’Église Quaëdypre Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Yulia Yurchak est originaire d’Odessa, en Ukraine, où elle a obtenu un Master à l’Académie nationale de musique. Elle est musicologue, organiste, pianiste et entrepreneuse culturelle. Elle réside actuellement à Louvain, où elle s’est réfugiée

pour échapper aux violences de la guerre. Depuis l’invasion russe, elle se produit sur la scène internationale en tant qu’ambassadrice culturelle de son pays. Cecilia Rezaval est une violoniste aux multiples facettes originaire de Patagonie (Argentine). Elle a étudié à Buenos Aires, Chicago et Gennevilliers, et a suivi un master en violon baroque au conservatoire royal de Bruxelles. Son jeu est très expressif, mettant l’accent sur la gestuelle, la puissance narrative et un sens raffiné du phrasé.

Yulia Yurchak est originaire d’Odessa, en Ukraine, où elle a obtenu un Master à l’Académie nationale de musique. Elle est musicologue, organiste, pianiste et entrepreneuse culturelle. Elle réside actuellement à Louvain, où elle s’est réfugiée

pour échapper aux violences de la guerre. Depuis l’invasion russe, elle se produit sur la scène internationale en tant qu’ambassadrice culturelle de son pays. Cecilia Rezaval est une violoniste aux multiples facettes originaire de Patagonie (Argentine). Elle a étudié à Buenos Aires, Chicago et Gennevilliers, et a suivi un master en violon baroque au conservatoire royal de Bruxelles. Son jeu est très expressif, mettant l’accent sur la gestuelle, la puissance narrative et un sens raffiné du phrasé. .

Contour de l’Église Quaëdypre 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

Yulia Yurchak hails from Odessa, Ukraine, where she obtained a Master?s degree from the National Academy of Music. She is a musicologist, organist, pianist and cultural entrepreneur. She currently lives in Louvain, where she fled

to escape the violence of war. Since the Russian invasion, she has performed internationally as a cultural ambassador for her country. Cecilia Rezaval is a multi-faceted violinist from Patagonia (Argentina). She studied in Buenos Aires, Chicago and Gennevilliers, and completed a master?s degree in baroque violin at the Royal Conservatory of Brussels. Her playing is highly expressive, emphasizing gesture, narrative power and a refined sense of phrasing.

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre Yulia YURCHAK & Cecilia REZAVAL Quaëdypre Quaëdypre a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme