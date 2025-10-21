Festival international Drôme de guitares Magali Rischette et Duo Cordes & âmes Maison de la musique et de la danse de Valence Valence

Maison de la musique et de la danse de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21 18:30:00

2025-10-21

Dans le cadre du Festival International Drôme de Guitares, retrouvez la guitaristes Magali Rischette et le duo Cordes & âmes.

Maison de la musique et de la danse de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As part of the Festival International Drôme de Guitares, join guitarist Magali Rischette and the duo Cordes & âmes.

German :

Im Rahmen des Internationalen Gitarrenfestivals Drôme de Guitares treffen Sie auf die Gitarristin Magali Rischette und das Duo Cordes & âmes.

Italiano :

Nell’ambito del Festival International Drôme de Guitares, si uniscono alla chitarrista Magali Rischette e al duo Cordes & âmes.

Espanol :

En el marco del Festival Internacional Drôme de Guitares, únase a la guitarrista Magali Rischette y al dúo Cordes & âmes.

