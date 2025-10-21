Festival international Drôme de guitares Magali Rischette et Duo Cordes & âmes Maison de la musique et de la danse de Valence Valence
Maison de la musique et de la danse de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
2025-10-21 18:30:00
2025-10-21 18:30:00
2025-10-21
Dans le cadre du Festival International Drôme de Guitares, retrouvez la guitaristes Magali Rischette et le duo Cordes & âmes.
communication@dromedeguitares.org
English :
As part of the Festival International Drôme de Guitares, join guitarist Magali Rischette and the duo Cordes & âmes.
German :
Im Rahmen des Internationalen Gitarrenfestivals Drôme de Guitares treffen Sie auf die Gitarristin Magali Rischette und das Duo Cordes & âmes.
Italiano :
Nell’ambito del Festival International Drôme de Guitares, si uniscono alla chitarrista Magali Rischette e al duo Cordes & âmes.
Espanol :
En el marco del Festival Internacional Drôme de Guitares, únase a la guitarrista Magali Rischette y al dúo Cordes & âmes.
