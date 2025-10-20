Festival international Drôme de guitares Maison de la musique et de la danse de Valence Valence

2025-10-20

2025-10-26

2025-10-20

Venez assister à la 9ème édition du festival international Drôme de Guitares .

Maison de la musique et de la danse de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@dromedeguitares.org

English :

Join us for the 9th edition of the international Drôme de Guitares festival.

German :

Besuchen Sie die 9. Ausgabe des internationalen Festivals Drôme de Guitares .

Italiano :

Partecipate alla 9ª edizione del festival internazionale Drôme de Guitares .

Espanol :

Asista a la 9ª edición del festival internacional Drôme de Guitares .

